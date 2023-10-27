​Хави: «У нас есть Канселу, чтобы остановить Винисиуса»

Рулевой «Барселоны» Хави сказал несколько слов перед домашним матчем против «Реала» в чемпионате Испании.

«Рисунок игры «Реала» изменился по сравнению с прошлым годом. Винисиус и Родриго очень легко избавляются от опеки. Это то, на то нам нужно обратить внимание.

У нас есть Канселу, чтобы остановить Винисиуса. Но на этой позиции у нас есть несколько альтернатив. Нам предстоит принять решение.

Для нас эта игра многое значит. Победа дала бы нам повышение боевого духа и уверенности, и мы обогнали бы прямого конкурента», - сказал Хави журналистам.

Матч «Барселона» - «Реал» стартует 28 октября 17:15 по московскому времени.