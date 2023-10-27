​Хави высказался о кадровой ситуации в «Барселоне» перед «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу кадровой ситуации перед матчем чемпионата Испании против «Реала».

«Все футболисты хотят сыграть в таком матче, но посмотрим. С Левандовски всё в порядке. Он на 100% готов, как и де Йонг. Но я приму решение завтра.

Педри? Он хочет сыграть, как и все, но медицинский штаб не хочет никого принуждать. Посмотрим», - сказал Хави на пресс-конференции.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» стартует 28 октября в 17:15 по московскому времени. Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.