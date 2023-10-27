​Хави оценил шансы «Барселоны» и «Реала» в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал несколько слов в преддверии противостояния с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Ситуация одинакова для обоих клубов. Шансы 50 на 50, фаворита в таких играх почти никогда не бывает. Нечего невозможно предсказать. Исходя из своего опыта, могу сказать, что «эль класико» непредсказуемо», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует 28 октября в 17:15 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги (25 очков), а «Барселона» - третье (24 очка).