Линекер: «Беллингем - самый совершенный английский футболист на моей памяти»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением об игре полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал».

«Джуд очень здорово начал в «Реале». Это хороший знак для тренерского штаба сборной Англии. Если что-то случится с Кейном, можно заиграть Беллингема в качестве центрального нападающего или ложной девятки. Это самый совершенный английский игрок на моей памяти», - передает слова Гари The Sun.

Беллингем стал игроком «Реала» минувшим летом. 20-летний хавбек провел 12 матчей за «сливочных», забил 11 голов и отдал три результативные передачи.