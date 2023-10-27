Гюндоган: «Я перешёл в «Барселону» ради того, чтобы помогать команде, а не быть суперзвездой»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, с какой целью перешёл в команду минувшим летом. Напомним, команде Хави Эрнандеса немец достался бесплатно, так как ранее покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«Я перешёл в «Барселону» не для того, чтобы сиять в одиночку и быть суперзвездой. Моя цель заключалась в том, чтобы помогать всей команде», – заявил Гюндоган в беседе с Esport 3.

В этом сезоне Гюндоган провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где сумел отметиться двумя результативными передачами. 33-летний полузащитник летом подписал контракт с «Барселоной» на 3 года.