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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пименов: «Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой»

27 Октября 2023 • 11:19 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Сосьедад
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29.10 18:15

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

По мнению эксперта, 20-летнего россиянина отправят выступать в другой клуб на правах аренды, чтобы он мог получать больше игровой практики.

«Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе «Реал Сосьедада». Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба футболист успел провести шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Руслан Пименов Арсен Захарян ещё теги

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