Пименов: «Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

По мнению эксперта, 20-летнего россиянина отправят выступать в другой клуб на правах аренды, чтобы он мог получать больше игровой практики.

«Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе «Реал Сосьедада». Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба футболист успел провести шесть матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.