«Атлетико» хочет купить игрока «ПСЖ»

Вингер французского «ПСЖ» Фабиан Руис может продолжить карьеру в испанском чемпионате, об этом рапортуют журналисты El Nacional.

Согласно сведениям источника, в подписании 27-летнего полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне является основным инициатором подписания Фабиана. Парижане оценивают потенциальный трансфер Руиса в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в девяти поединках за французский гранд во всех турнирах. Испанец записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.