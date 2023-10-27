Мостовой: «У Захаряна большое будущее»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Мостовой отметил, что 20-летний россиянин оказался в хорошей команде, однако ему требуется больше времени на адаптацию.

«Задача Захаряна сейчас — закрепиться в команде. А в основном составе пока тяжело, мы и говорили об этом. У него большое будущее, ему ведь всего 20 лет. А ему уже доверяют, всё здорово складывается», — приводит слова Мостового «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Мостовой и сам выступал в чемпионате Испании за такие клубы, как «Сельта» и «Алавес». По словам эксперта, ему было легче адаптироваться в этой лиге, так как до этого он успел поиграть во Франции.

В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести шесть матчей, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.