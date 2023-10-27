Беллингем оценил свою игру в «Реале»

Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне.

«Я сейчас в отличных кондициях. Очень рад этому. Просто выхожу на поле и наслаждаюсь футболом. Меня немного удивляет, что я забил уже 11 мячей. Этим я помогаю команде и становлюсь более счастливым», - передает слова английского хавбека TVE.

«Реал» приобрел Джуда у дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Стороны заключили шестилетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Беллингем сыграл 12 поединков, забил 11 мячей и отдал три результативных паса.