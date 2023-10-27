Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем оценил свою игру в «Реале»

27 Октября 2023 • 07:49 Комментировать

Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне.

«Я сейчас в отличных кондициях. Очень рад этому. Просто выхожу на поле и наслаждаюсь футболом. Меня немного удивляет, что я забил уже 11 мячей. Этим я помогаю команде и становлюсь более счастливым», - передает слова английского хавбека TVE.

«Реал» приобрел Джуда у дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Стороны заключили шестилетнее трудовое соглашение.

В этом сезоне Беллингем сыграл 12 поединков, забил 11 мячей и отдал три результативных паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19 мин
Жирона Жирона
Сельта Сельта
0
0
1.97 3.40 4.40
Видео
28.10.23 в 15:00
Альмерия Альмерия
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.36 3.50 3.15
Видео
28.10.23 в 17:15
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.38 3.60 3.00
Видео
28.10.23 в 19:30
Мальорка Мальорка
Хетафе Хетафе
2.23 3.10 3.85
Видео
28.10.23 в 22:00
Кадис Кадис
Севилья Севилья
3.00 3.25 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
22:00 · Испания. Ла Лига
Кунде может сыграть с «Реалом» – он восстановился раньше, чем планировалось
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:01 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Атлетико» может отправиться в Саудовскую Аравию
21:01 · Испания. Ла Лига
Гави рассказал, что думает о «Реале»
20:43 · Испания. Ла Лига
Хави вряд ли выпустит де Йонга в «эль класико» слухи
18:33 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган высоко оценил Фермина Лопеса
18:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мне нравятся все молодые игроки «Барселоны», но выделю Ямаля и Лопеса
18:28 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»
18:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал идеальную позицию Камавинга
18:15 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Может быть, Винисиусу нравится свист в свой адрес» 1
18:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, кто фаворит в «эль класико»
18:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выделил главные плюсы «Барселоны»
17:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — об игре с «Барселоной»: «Это особенный матч»
17:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Я не должен объяснять Беллингему, что такое «эль класико»
17:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Состав «Барселоны»? Для меня важнее Беллингем
Все новости
Рекомендуем