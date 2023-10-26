Клуб Ла Лиги «Бетис» официально подписал 35-летнего греческого центрдефа Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Севильи.

Напомним, что Сократис был свободным агентом с момента ухода летом из греческого «Олимпиакоса». Поговаривали, что его подпишет даже «Бавария», так как он знаком с наставником мюнхенцев Томасом Тухелем по дортмундской «Боруссии», но судьба определила игрока в «Бетис».

Контракт стороны футболиста и клуба подписали до окончания текущего сезона. Transfermarkt оценивает опытного грека всего лишь в 800 тыс. евро.

«Бетис» по итогам 10 туров чемпионата Испании идёт на девятом месте с 14 очками.