Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сократис – игрок «Бетиса» официально

26 Октября 2023 • 23:28 Комментировать
Бетис
...
Осасуна
1 2.08 X 3.40 2 3.80
29.10 16:00

Клуб Ла Лиги «Бетис» официально подписал 35-летнего греческого центрдефа Сократиса Папастатопулоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Севильи.

Напомним, что Сократис был свободным агентом с момента ухода летом из греческого «Олимпиакоса». Поговаривали, что его подпишет даже «Бавария», так как он знаком с наставником мюнхенцев Томасом Тухелем по дортмундской «Боруссии», но судьба определила игрока в «Бетис».

Контракт стороны футболиста и клуба подписали до окончания текущего сезона. Transfermarkt оценивает опытного грека всего лишь в 800 тыс. евро.

«Бетис» по итогам 10 туров чемпионата Испании идёт на девятом месте с 14 очками.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сократис Папастатопулос

Новости по матчу

13:23
«Бетис» может продлить контракт с Иско до 2026 года
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.10.23 в 22:00
Жирона Жирона
Сельта Сельта
1.97 3.40 4.40
Видео
28.10.23 в 15:00
Альмерия Альмерия
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2.36 3.50 3.15
Видео
28.10.23 в 17:15
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.38 3.60 3.00
Видео
28.10.23 в 19:30
Мальорка Мальорка
Хетафе Хетафе
2.23 3.10 3.85
Видео
28.10.23 в 22:00
Кадис Кадис
Севилья Севилья
3.00 3.25 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:01 · Испания. Ла Лига
​Капитан «Атлетико» может отправиться в Саудовскую Аравию
21:01 · Испания. Ла Лига
Гави рассказал, что думает о «Реале»
20:43 · Испания. Ла Лига
Хави вряд ли выпустит де Йонга в «эль класико» слухи
18:33 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган высоко оценил Фермина Лопеса
18:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мне нравятся все молодые игроки «Барселоны», но выделю Ямаля и Лопеса
18:28 · Испания. Ла Лига
​Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»
18:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал идеальную позицию Камавинга
18:15 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Может быть, Винисиусу нравится свист в свой адрес» 1
18:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, кто фаворит в «эль класико»
18:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выделил главные плюсы «Барселоны»
17:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — об игре с «Барселоной»: «Это особенный матч»
17:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Я не должен объяснять Беллингему, что такое «эль класико»
17:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Состав «Барселоны»? Для меня важнее Беллингем
16:22 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Будем надеяться, что завтра Фелиш превзойдёт Беллингема»
Все новости
Рекомендуем