​Пике: «Рафа Маркес готов тренировать «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что Рафа Маркес, выступавший в прошлом за «Барселону», а сейчас тренирующий второй состав клуба, достоин руля основной команды.

- Он точно готов. Он более чем готов, он компетентен, обладает знаниями, опытен. Я уверен, что в будущем мы увидим его у руля команды высшей лиги. Будет ли это «Барселона» или нет, я не могу сказать, но он точно будет в высшей лиге, - цитирует слова Пике итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пике выступал за каталонский суперклуб с 2008 по 2022 год. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».