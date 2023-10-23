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​В «Реале» ответили на вопрос об уходе Модрича

23 Октября 2023 • 13:54 Комментировать

Директор «Реала» Хосе Анхель Санчес ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича. Как известно, в сезоне 2023/2024 хорват стал получать меньше игрового времени. Сообщалось, что в январе подписать Модрича может клуб из Саудовской Аравии.

«Официальных переговоров с представителями Саудовской лиги о трансфере Модрича в январе не ведётся. В настоящее время у нас нет ни малейшего представления о его возможном уходе из команды», - сказал Санчес Arriyadiyah.

Лука Модрич выступает за «Реал» с конца августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». В 2018 году хорват выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
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