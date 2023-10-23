Яновский: «Головин – игрок для «Барселоны»

Экс-игрок ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский поделился мнением о том, в каком европейском топ-клубе мог бы выступать полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин.

«Александр - игрок для команды плана и структуры игры «Барселоны». Не для условного «Атлетико». Понятно, что в «Барсе» было бы трудно - там свои Головины есть», - передает слова Яновского «Чемпионат».

Александр является игроком «Монако» с 2018 года, куда перебрался из московского ЦСКА. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 россиянин провел восемь поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.