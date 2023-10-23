«Барселона» пытается зарегистрировать Гиу к ближайшему матчу Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» рассчитывает на своего нападающего Марка Гиу в ближайшем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра». По информации от журналиста Херарда Ромеро, руководство «сине-гранатовых» сейчас выполняет бумажную работу для того, чтобы зарегистрировать Гиу на Лигу чемпионов.

Напомним, Гиу вчера дебютировал за «Барселону» в матче чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао. 17-летнему нападающему понадобилось всего 33 секунды для того, чтобы забить свой дебютный гол за «сине-гранатовых». Мяч Гиу остался единственным в игре и принёс «Барселоне» минимальную победу.