Хави похвалил двух игроков «Барселоны» за выступление в матче против «Атлетика» Бильбао

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отметил хорошее выступление двух игроков своей команды в матче против «Атлетика» Бильбао, который вчера закончился минимальной победой «сине-гранатовых» со счётом 1:0. Наставник «Барселоны» остался под впечатлением от игры центрального защитника Иньиго Мартинеса и нападающего Жоау Фелиша, который отметился результативной передачей.

«Жоау Фелиш провёл отличный матч. На той позиции, на которой он играет, Жоау делает большую разницу на поле. Сейчас Фелиш находится в очень хорошей форме. Также мне хотелось бы отметить Иньиго Мартинеса, который провёл отличный матч», – сказал Хави на пресс-конференции после игры.