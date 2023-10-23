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Хави похвалил двух игроков «Барселоны» за выступление в матче против «Атлетика» Бильбао

23 Октября 2023 • 12:52 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
28.10 17:15

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отметил хорошее выступление двух игроков своей команды в матче против «Атлетика» Бильбао, который вчера закончился минимальной победой «сине-гранатовых» со счётом 1:0. Наставник «Барселоны» остался под впечатлением от игры центрального защитника Иньиго Мартинеса и нападающего Жоау Фелиша, который отметился результативной передачей.

«Жоау Фелиш провёл отличный матч. На той позиции, на которой он играет, Жоау делает большую разницу на поле. Сейчас Фелиш находится в очень хорошей форме. Также мне хотелось бы отметить Иньиго Мартинеса, который провёл отличный матч», – сказал Хави на пресс-конференции после игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Иньиго Мартинес Жоау Фелиш
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