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Абель Руис: «Я предупредил Карвахаля и Хоселу, что матч с «Брагой» станет провальным для «Реала»

23 Октября 2023 • 12:32 Комментировать
Брага
...
Реал Мадрид
1 6.20 X 4.90 2 1.50
24.10 22:00

Нападающий португальской «Браги» Абель Руис решительно настроен отобрать очки у мадридского «Реала» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, команды встретятся между собой завтра в Португалии в 22:00 по московскому времени.

«Я встречался с Карвахалем и Хоселу в сентябре. Я предупредил их, что матч против «Браги» станет провальным для «Реала». Мы очень сильны, когда играем дома», – цитирует испанца издание Relevo.

Напомним, Руис является воспитанником каталонской «Барселоны». В чемпионате Португалии 23-летний Абель отметился голом и результативной передачей в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Брага Хоселу Даниэль Карвахаль Абель Руис
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