Эрнесто Вальверде: «Дело Негрейры? «Барселона» выиграла все свои трофеи, так как была лучшей командой»

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде не верит, что «Барселона» выиграла часть своих трофеев при помощи судей. Напомним, испанский специалист ранее тренировал «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год.

«Дело Негрейры? Всё, что «Барселона» выиграла за все эти годы, это произошло по той причине, что команда была лучшей», – сказал Вальверде на пресс-конференции.

Вчера Вальверде вернулся на «Камп Ноу» в качестве тренера другой команды. Его «Атлетик» Бильбао проиграл на выезде со счётом 0:1. Напомним, в своё время Эрнесто выиграл для «Барселоны» два чемпионских титула Ла Лиги. Вальверде ранее также выступал за «сине-гранатовых» в качестве футболиста.