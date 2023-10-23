Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрнесто Вальверде: «Дело Негрейры? «Барселона» выиграла все свои трофеи, так как была лучшей командой»

23 Октября 2023 • 10:30 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
28.10 17:15

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде не верит, что «Барселона» выиграла часть своих трофеев при помощи судей. Напомним, испанский специалист ранее тренировал «сине-гранатовых» с 2017 по 2020 год.

«Дело Негрейры? Всё, что «Барселона» выиграла за все эти годы, это произошло по той причине, что команда была лучшей», – сказал Вальверде на пресс-конференции.

Вчера Вальверде вернулся на «Камп Ноу» в качестве тренера другой команды. Его «Атлетик» Бильбао проиграл на выезде со счётом 0:1. Напомним, в своё время Эрнесто выиграл для «Барселоны» два чемпионских титула Ла Лиги. Вальверде ранее также выступал за «сине-гранатовых» в качестве футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Кадис Кадис
1.74 3.80 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
10:30 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде: «Дело Негрейры? «Барселона» выиграла все свои трофеи, так как была лучшей командой»
07:58 · Испания. Ла Лига
Хави: «Для «Барселоны» важно победить «Реал» 1
03:35 · Испания. Ла Лига
Хави: «Гиу - игрок с искрой»
03:03 · Испания. Ла Лига
Гиу: «Перехватило дыхание от восторга»
02:01 · Испания. Ла Лига
​Гиу - самый юный дебютант, забивший за «Барселону» в первом же матче
00:16 · Испания. Ла Лига
Гиу забил самый быстрый дебютный гол в истории «Барселоны» 2
22 Октября
23:35 · Испания. Ла Лига
​«Альмерия» установила антирекорд по пропущенным мячам за последние 60 лет
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:28 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» с «Алавесом» забили по голу
21:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетиком»
20:05 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова открыть новую эпоху - «Камп Ноу» будет расширен до 110 тысяч зрителей 1 видео
19:22 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз: «Барселона» не выиграет у «Атлетика»
19:21 · Испания. Ла Лига
«Жирона» пропустила два мяча от «Альмерии», но забила в ответ 5
17:00 · Испания. Ла Лига
​«Райо Вальекано» благодаря пенальти вырвал победу в гостях у «Лас-Пальмаса»
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: Титов дал прогноз на поединок
Все новости
Рекомендуем