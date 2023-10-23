Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Для «Барселоны» важно победить «Реал»

23 Октября 2023 • 07:58 Комментировать (1)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами после победы над «Атлетиком» Бильбао (1:0). В частности, он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги.

«Эль класико» - важный матч для нашей команды, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Сейчас у нас проблемы из-за травм игроков. В прошедшей встрече с «Атлетиком» мы приложили максимум усилий, чтобы победить и не отстать от «Реала». Победа в «эль класико» будет очень важна, тем более, мы играем дома», - цитирует специалиста газета Marca.

Поединок «Барселоны» против «Реала» состоится 28 октября, начало – 17:15 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Октября 2023 в 08:20
пвж
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.23 в 22:00
Валенсия Валенсия
Кадис Кадис
1.74 3.80 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
07:58 · Испания. Ла Лига
Хави: «Для «Барселоны» важно победить «Реал» 1
03:35 · Испания. Ла Лига
Хави: «Гиу - игрок с искрой»
03:03 · Испания. Ла Лига
Гиу: «Перехватило дыхание от восторга»
02:01 · Испания. Ла Лига
​Гиу - самый юный дебютант, забивший за «Барселону» в первом же матче
00:16 · Испания. Ла Лига
Гиу забил самый быстрый дебютный гол в истории «Барселоны» 2
22 Октября
23:35 · Испания. Ла Лига
​«Альмерия» установила антирекорд по пропущенным мячам за последние 60 лет
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:28 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» с «Алавесом» забили по голу
21:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетиком»
20:05 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова открыть новую эпоху - «Камп Ноу» будет расширен до 110 тысяч зрителей 1 видео
19:22 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз: «Барселона» не выиграет у «Атлетика»
19:21 · Испания. Ла Лига
«Жирона» пропустила два мяча от «Альмерии», но забила в ответ 5
17:00 · Испания. Ла Лига
​«Райо Вальекано» благодаря пенальти вырвал победу в гостях у «Лас-Пальмаса»
14:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Атлетик»: Титов дал прогноз на поединок
13:34 · Германия. Бундеслига
​«Реал» готовит трансфер топ-игрока – предложение сделают уже зимой слухи
Все новости
Рекомендуем