Хави: «Для «Барселоны» важно победить «Реал»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами после победы над «Атлетиком» Бильбао (1:0). В частности, он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги.

«Эль класико» - важный матч для нашей команды, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Сейчас у нас проблемы из-за травм игроков. В прошедшей встрече с «Атлетиком» мы приложили максимум усилий, чтобы победить и не отстать от «Реала». Победа в «эль класико» будет очень важна, тем более, мы играем дома», - цитирует специалиста газета Marca.

Поединок «Барселоны» против «Реала» состоится 28 октября, начало – 17:15 мск.