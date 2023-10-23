Хави: «Гиу - игрок с искрой»

В составе каталонской «Барселоны» в воскресенье вечером зажглась очередная звездочка - Марк Гиу вышел на поле в своем дебютном матче за «Барсу» и через двадцать три секунды забил гол. Хави Эрнандес, наставник «Барселоны», очень доволен, ведь это и его успех также - это он поверил в игрока и выпустил его на поле в идеальный момент.

- Гиу - игрок с искрой. Он умеет забивать. Я очень люблю таких игроков, как он. У нас много талантов и я с удовольствием даю всем возможность. Ведь когда-то клуб точно так же поверил в меня и дал мне, 18-летнему, шанс, - цитирует слова Хави официальный сайт «Барселоны».