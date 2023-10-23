Гиу: «Перехватило дыхание от восторга»

Выйти на поле и через 23 секунды забить первый гол за каталонскую «Барселону», принести тем самым ей победу - таким выдался дебют Марка Гиу, ставшего героем вечера на «Камп Ноу». После игры он прокомментировал свои чувства, признавшись, что в момент гола у него перехватило дыхание от восторга.

- У меня перехватило дыхание от восторга. Я и сейчас словно летаю и мечтаю. Такой момент стоит долгого ожидания, когда ты работаешь и надеешься на свой шанс. Когда я увидел, что голкипер ушел с линии ворот, то решился на удар - и все получилось! - цитирует слова Гиу официальный сайт «Барселоны».