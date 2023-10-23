​Гиу - самый юный дебютант, забивший за «Барселону» в первом же матче

Накануне матча десятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» оказалась в сложной ситуации из-за травм ведущих игроков, в результате чего наставнику команды Хави Эрнандесу пришлось сделать ставку на необстрелянную молодежь. Он выпустил на поле 17-летнего Марка Гиу, и тот не подвел, забив уже через 23 секунды после появления на поле.

Помимо того, что он стал самым быстрым автором дебютного гола за каталонский суперклуб, родившийся в январе 2006 года Гиу стал еще и самым юным игроком, забившим за «Барселону» в своем дебютном матче. Гиу сделал это в возрасте 17 лет 291 дня.