Гиу забил самый быстрый дебютный гол в истории «Барселоны»

17-летний форвард «Барселоны» Марк Гиу стал самым быстрым автором дебютного гола в истории «сине-гранатовых». Об этом сообщает Squawka. Так, на свой первый мяч в составе каталонцев Гиу потребовалось всего-то 33 секунды – на 79-й минуте в матче с «Атлетиком» он вышел на замену, а на 80-й уже отличился голом.

Благодаря победе «Барселона» набрала три очка и имеет в активе 24 балла, отставая от «Реала» и «Жироны» с первого и второго мест всего на один балл.

Больше подробностей о матче «Барсы» и «Атлетика» читайте в нашем репортаже.