Чудесный дебют 17-летнего Марка Гиу: «Барселона» всё-таки задавила «Атлетик»

«Барселона» и «Атлетик» встретились в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч десятого тура Ла Лиги состоялся 22 октября на стадионе «Олимпико».

Закрывали воскресную программу Ла Лиги футболисты «Барселоны» и «Атлетика» из Бильбао. Традиционно матчи между этими командами получаются боевыми, принципиальными, так что лёгкой прогулки для каталонцев никто не ждал. Тут ещё и огромные кадровые проблемы (Левандовски, Рафинья, Кунде, Де Йонг, Педри), отправившие в стартовый состав Фермина Лопеса и Феррана Торреса, против бывшей команды появился и Иньиго Мартинес.

У «Атлетика» в обойме были братья Уильямсы, Сансет, Дани Гарсия и Андер Эррера, а вот Икер Муньяин неожиданно остался в запасе. Первый толковый удар был записан как раз в актив Бильбао. Сансет на дуге штрафной площади отыскал Иньяки Уильямса, тот плотно пальнул по центру – за два приёма тер Штеген мяч зафиксировал. Ответ «Барселоны» получился португальским. Жоау Канселу прострелил справа, оборона «Атлетика» потеряла Феликса, а тот опасно пробил. Мяч скользнул по перекладине, покинув пределы поля.

Следующий момент пришёл слева. Теперь уже Бальде забежал на острую передачу, завершив свой рейд прострелом. Вторым темпом завершал атаку Фермин Лопес, пробивший под опорную ногу голкиперу. Однако Унай Симон не сплоховал, удар парировав. Обмен ударами поддержал Иньяки Уильямс, который регулярно оказывался на острие атак Бильбао, но тер Штеген в очередной раз сыграл уверенно, взяв мяч, пущенный метров с 20.

Смелый обмен ударами потихоньку сходил на нет. Чем ближе виделся конец матча, тем явнее «Атлетик» отдавал мяч «Барселоне» и садился к своей штрафной площади. Каталонцам такое преимущество особо не помогало. Острота атак наоборот пропала, ведь свободного пространства почти не было. Свежему Ямалу классный момент создал Феликс. Открылся слева, собрал на себя троих покатил в центр. Ламин завершал метров с 10, но умудрился не попасть в створ. Симон в этом эпизоде уже был отыгран.

В последней трети давление «Барселоны» ещё возросло. Снова кольнуло подключение Канселу: Жоау ускорился справа, качнул оппонента, вошёл в штрафную площадь и смачно плюнул в ближний угол – Симон парировал. А решающий гол случился на 80-й минуте, его автор появился на поле за мгновения до. 17-летний Марк Гиу справа получил передачу от Феликса, на скорости ворвался в штрафную площадь, вывалился на Симона и чётко пробил под голкипером – 1:0. Первый матч во взрослом футболе, первая минута на поле, первый гол. Красота!

Он и оказался победным. «Барселона» всё-таки додавила «Атлетик», решивший завершить матч трусливо. Победили каталонцы и продолжают погоню за «Реалом» с «Жироной».