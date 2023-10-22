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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чудесный дебют 17-летнего Марка Гиу: «Барселона» всё-таки задавила «Атлетик»

22 Октября 2023 • 23:55 Комментировать (6)
Барселона
1:0
Атлетик Б

«Барселона» и «Атлетик» встретились в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч десятого тура Ла Лиги состоялся 22 октября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона1:0Атлетик Б
(1:0) Гиу Марк80'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауКристенсен Андреас 60' (Араухо Рональд ( 60') Иньиго МартинесБальде Алехандро 79' (Алонсо Маркос ( 79') Гави  16'Ромеу Ориоль  42' 60' (Ямаль Ламин ( 60') Гюндоган ИлкайТоррес ФерранФелиш ЖоауЛопес Фермин 79' (Гиу Марк ( 79'  83')
Запасные: Пенья ИньякиАстралага АндерФорт ЭкторЭрнандес Унаи
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри Берчиче 26' (Лекуе Иньиго ( 26') Руис Иньиго 67' (Malcom Ares ( 67'  73') Гарсия Дани  37' 77' (Гомес Унаи ( 77') Уильямс ИньякиСансет ОйянУильямс Нико 77' (Беренгер Алекс ( 77') Гурусета Горка 67' (Прадос Беньят ( 67')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульВильялибре АсьерМуньяин ИкерНоласкоайн Перу
22 октября.

 

Закрывали воскресную программу Ла Лиги футболисты «Барселоны» и «Атлетика» из Бильбао. Традиционно матчи между этими командами получаются боевыми, принципиальными, так что лёгкой прогулки для каталонцев никто не ждал. Тут ещё и огромные кадровые проблемы (Левандовски, Рафинья, Кунде, Де Йонг, Педри), отправившие в стартовый состав Фермина Лопеса и Феррана Торреса, против бывшей команды появился и Иньиго Мартинес.

У «Атлетика» в обойме были братья Уильямсы, Сансет, Дани Гарсия и Андер Эррера, а вот Икер Муньяин неожиданно остался в запасе. Первый толковый удар был записан как раз в актив Бильбао. Сансет на дуге штрафной площади отыскал Иньяки Уильямса, тот плотно пальнул по центру – за два приёма тер Штеген мяч зафиксировал. Ответ «Барселоны» получился португальским. Жоау Канселу прострелил справа, оборона «Атлетика» потеряла Феликса, а тот опасно пробил. Мяч скользнул по перекладине, покинув пределы поля.

Следующий момент пришёл слева. Теперь уже Бальде забежал на острую передачу, завершив свой рейд прострелом. Вторым темпом завершал атаку Фермин Лопес, пробивший под опорную ногу голкиперу. Однако Унай Симон не сплоховал, удар парировав. Обмен ударами поддержал Иньяки Уильямс, который регулярно оказывался на острие атак Бильбао, но тер Штеген в очередной раз сыграл уверенно, взяв мяч, пущенный метров с 20.

Смелый обмен ударами потихоньку сходил на нет. Чем ближе виделся конец матча, тем явнее «Атлетик» отдавал мяч «Барселоне» и садился к своей штрафной площади. Каталонцам такое преимущество особо не помогало. Острота атак наоборот пропала, ведь свободного пространства почти не было. Свежему Ямалу классный момент создал Феликс. Открылся слева, собрал на себя троих покатил в центр. Ламин завершал метров с 10, но умудрился не попасть в створ. Симон в этом эпизоде уже был отыгран.

В последней трети давление «Барселоны» ещё возросло. Снова кольнуло подключение Канселу: Жоау ускорился справа, качнул оппонента, вошёл в штрафную площадь и смачно плюнул в ближний угол – Симон парировал. А решающий гол случился на 80-й минуте, его автор появился на поле за мгновения до. 17-летний Марк Гиу справа получил передачу от Феликса, на скорости ворвался в штрафную площадь, вывалился на Симона и чётко пробил под голкипером – 1:0. Первый матч во взрослом футболе, первая минута на поле, первый гол. Красота!

Он и оказался победным. «Барселона» всё-таки додавила «Атлетик», решивший завершить матч трусливо. Победили каталонцы и продолжают погоню за «Реалом» с «Жироной».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Barcelona-Champions
23 Октября 2023 в 01:01
Всё-таки барселонская кузница талантов в порядке 😊👍Молодец, каталонец, принес победу своей родной команде. Как знать, может, это будущий Иньеста или Хави)) Победа оказалась весьма непростой, как и предполагалось, зная неуступчивый характер басков, хорошо, что на характере добились успеха сине-гранатовые.
CELTIC FROST
23 Октября 2023 в 00:28
Что там Реал, что там Барселона, когда практически на первом месте - Жирона! ))
Шарипов Тахир
23 Октября 2023 в 00:11
Как не грустно это отмечать,но в очередной раз Барселону пронесло от потери, как минимум двух очков, достаточно случайное событие, выход на замену никому не известного молодого игрока. Соглашусь с комментариями, которые представлены ниже. Балансирует Барселона в каждом из последних матчей на грани провала. Так не может долго продолжаться и тонкая ниточка когда нибудь разорвется!!!
pol-black
23 Октября 2023 в 00:04
очень тяжёлый матч. в обороне лучшим был Тер Штеген, с выходом Араухо ситуация стабилизировалась. этот Мартинес - просто кошмар какой то. в центре мысли нет вообще. мяч держался очень плохо. где был Гюндоган? про Ориоля вообще молчу. печатных слов нет. в атаке детский сад. хоть Фелиш ситуацию исправлял.
предстоящий матч рискует быть очень плохим для Барсы. хочу ошибиться, но с такой игрой ловить там нечего. и даже великолепно вышедший сегодня Гиу вряд ли спасёт ситуацию.
Alex1972
23 Октября 2023 в 00:03
Игра Феликса спасла Барсу. Великолепный перформанс от португальца. Браво!.. 👏👏👍
San13
22 Октября 2023 в 23:58
Игра конечно убожество. Я честно говоря даже и не знаю, что Барса будет делать с этим детским садом против реала.
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