​«Альмерия» установила антирекорд по пропущенным мячам за последние 60 лет

В матче десятого тура испанского чемпионата «Жирона» забила пять мячей «Альмерии», которая потерпела очередную неудачу - в десяти матчах у нее лишь три ничьи и семь поражений.

Вдобавок, пропустив целых двадцать девять мячей за первые десять туров, «Альмерия» установила новый антирекорд за последние шестьдесят лет для испанского футбола. Последним клубом, который пропускал больше за первые десять туров испанского чемпионата, был в сезоне 1962/1963 «Эльче», тогда команда пропустила тридцать мячей.

В следующем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Альмерия» сыграет с «Лас-Пальмасом».