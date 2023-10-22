«Вильярреал» с «Алавесом» забили по голу

В 10-м туре Ла Лиги сошлись аутсайдеры, «Вильярреал» и «Алавес». Команды разыгрались только под конец матча при счете 1:1. Счет открыли гости на 48-й минуте после удара Сэмюэля Омородиона. Херард Морено отличился, реализовав пенальти.
В итоге ничья, команды набрали по девятому очку и делят 13-е место.
Протокол игры
|48'Омородион Сэмюэль (0:1)
|(1:1) Морено Херард65'
Йоргенсен Филип•Фемения Кико 35'75' (Террац Рамон (75') •Манди Аисса54' (Морено Альберто (54') •Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Капу Этьен•Комесанья Санти 58'75' (Ахомач Илиас (75') •Парехо Даниэль86' (Бреретон Бен (86') •Педраса Альфонсо 9'54' (Альтимира Адриа (54') •Морено Херард•Сорлот Александр 23'
Сивера Антонио• 33'Горосабел Андони•Абкар Абделькабир• 36'Седлар Александр•Дуарте Рубен•Гевара Андер• 14'Бланко Антонио•Сола Алекс78' (Теналья Науэль (78') •Гуриди Хон•Риоха Луис•Омородион Сэмюэль88' (Кике Гарсия (88')
22 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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