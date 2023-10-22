«Вильярреал» с «Алавесом» забили по голу

В 10-м туре Ла Лиги сошлись аутсайдеры, «Вильярреал» и «Алавес». Команды разыгрались только под конец матча при счете 1:1. Счет открыли гости на 48-й минуте после удара Сэмюэля Омородиона. Херард Морено отличился, реализовав пенальти.

В итоге ничья, команды набрали по девятому очку и делят 13-е место.