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«Вильярреал» с «Алавесом» забили по голу

22 Октября 2023 • 21:28 Комментировать
Вильярреал
1:1
Алавес
окончен

В 10-м туре Ла Лиги сошлись аутсайдеры, «Вильярреал» и «Алавес». Команды разыгрались только под конец матча при счете 1:1. Счет открыли гости на 48-й минуте после удара Сэмюэля Омородиона. Херард Морено отличился, реализовав пенальти.  

В итоге ничья, команды набрали по девятому очку и делят 13-е место.

Протокол игры  
Вильярреал1:1Алавес
  48'Омородион Сэмюэль (0:1)
(1:1) Морено Херард65'  
Йоргенсен ФилипФемения Кико  35' 75' (Террац Рамон ( 75') Манди Аисса 54' (Морено Альберто ( 54') Альбиоль РаульКуэнка ХорхеКапу ЭтьенКомесанья Санти  58' 75' (Ахомач Илиас ( 75') Парехо Даниэль 86' (Бреретон Бен ( 86') Педраса Альфонсо  9' 54' (Альтимира Адриа ( 54') Морено ХерардСорлот Александр  23'
Запасные: Рейна ПепеГаббия МаттеоCarlos RomeroТригерос МануэльМоралес Луис
Сивера Антонио  33'Горосабел АндониАбкар Абделькабир  36'Седлар АлександрДуарте РубенГевара Андер  14'Бланко АнтониоСола Алекс 78' (Теналья Науэль ( 78') Гуриди ХонРиоха ЛуисОмородион Сэмюэль 88' (Кике Гарсия ( 88')
Запасные: Selu DialloРеббах АбдеррахманХаджи ЯнисМарин РафаКаррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберОвоно ХесусEneko Ortiz
22 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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