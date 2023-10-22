«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетиком»

В очередном, десятом туре испанского чемпионата каталонская «Барселона» сыграет против «Атлетика», это случится в двадцать два часа по московскому времени. Накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес выбрал стартовый состав своей команды.

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Бальде, Иньяки Мартинес, Гави, Ферран Торрес, Фелиш, Кристенсен, Ромеу, Гюндоган, Фермин.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между каталонской «Барселоной» и «Атлетиком» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.