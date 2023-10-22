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​«Барселона» готова открыть новую эпоху - «Камп Ноу» будет расширен до 110 тысяч зрителей видео

22 Октября 2023 • 20:05 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1 1.85 X 3.70 2 4.40
Через 1 ч. 13 мин.

Каталонская «Барселона» объявила об амбициозном проекте расширения «Камп Ноу» - легендарная арена будет вмещать 110 тысяч зрителей вместо нынешних 99 тысяч. Это означает, что вместимость стадиона увеличится ровно на десять процентов.

Работы по проекту обойдутся в кругленькую сумму - полтора миллиарда евро. Они будут завершены к лету 2026 года. В ети появилось видео, в котором показано, как будет расширяться «Камп Ноу».

Сегодня вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в рамках очередного тура испанского чемпионата, игра начнется в 22 часа по московскому времени.


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