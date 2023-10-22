Каталонская «Барселона» объявила об амбициозном проекте расширения «Камп Ноу» - легендарная арена будет вмещать 110 тысяч зрителей вместо нынешних 99 тысяч. Это означает, что вместимость стадиона увеличится ровно на десять процентов.

Работы по проекту обойдутся в кругленькую сумму - полтора миллиарда евро. Они будут завершены к лету 2026 года. В ети появилось видео, в котором показано, как будет расширяться «Камп Ноу».

Сегодня вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в рамках очередного тура испанского чемпионата, игра начнется в 22 часа по московскому времени.