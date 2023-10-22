​Уткин дал прогноз: «Барселона» не выиграет у «Атлетика»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на воскресный матч испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетиком» Бильбао.

«Как я уже говорил в предыдущем прогнозе, важным обстоятельством является то, что это тур после матчей сборных. «Барселона» делегирует в сборные неизмеримо больше игроков, чем «Атлетик». А матч принципиальный. Поэтому я бы сделал ставку на то, что «Атлетик» не проиграет «Барселоне», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.