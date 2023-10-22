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«Жирона» пропустила два мяча от «Альмерии», но забила в ответ 5

22 Октября 2023 • 19:21 Комментировать
Жирона
5:2
Альмерия

Матч 10-го тура Ла Лиги «Жирона» - «Альмерия» едва не завершился сенсацией. Хозяева поля, претендующие на лидерство к 24-й минуте пропустили два мяча от Лео Баптистао. Правда, затем всё пошло по сценарию «Жироны». Гол Ивана Мартина и дубль Артёма Довбика позволили выиграть первый тайм, а после перерыва счет стал разгромным - 5:2.

«Жирона» делит первое место с «Реалом», соперник - последний.

Протокол игры  
Жирона5:2Альмерия
  2'Баптистао Лео (0:1)
  24'Баптистао Лео (0:2)
(1:2) Мартин Иван37'  
(2:2) Довбик Артём39'  
(3:2) Довбик Артём43'  
(4:2) Савио III71'  
(5:2) Стуани Кристиан85'  
Гассанига ПаулоГарсия Эрик 80' (Порту Кристиан ( 80') Давид Лопес  45'Блинд ДэйлиКоуто Ян 67' (Фернандес Валери ( 67') Эррера ЯнгельГарсия АлешГутьеррес МигельМартин Иван 86' (Торре Пабло ( 86') Довбик Артём 68' (Стуани Кристиан ( 68') Савио III 80' (Мартинес Арнау ( 80')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанФуйдиас ТониСолис Джон
Мартинес ФернардоПосо АлехандроМонтес СесарКаики Да СилваСентельес АлехандроБаба ИддрисуЛопи Дион 68' (Рамазани Ларжи ( 68') Аррибас Серхио 68' (Мелеро Гонсало ( 68') Робертоне Лукас  26' 46' (Брандарис Хуан ( 46') Эмбарба Адриан 80' (Лазаро ( 80') Баптистао Лео  74' 89' (Санка Чами Марчиано ( 89')
Запасные: Максимиану ЛуишПуигмаль АрнауМарко Милованович IМариньо Диего
22 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Альмерия Жирона
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