«Жирона» пропустила два мяча от «Альмерии», но забила в ответ 5

Матч 10-го тура Ла Лиги «Жирона» - «Альмерия» едва не завершился сенсацией. Хозяева поля, претендующие на лидерство к 24-й минуте пропустили два мяча от Лео Баптистао. Правда, затем всё пошло по сценарию «Жироны». Гол Ивана Мартина и дубль Артёма Довбика позволили выиграть первый тайм, а после перерыва счет стал разгромным - 5:2.

«Жирона» делит первое место с «Реалом», соперник - последний.