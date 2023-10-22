«Жирона» пропустила два мяча от «Альмерии», но забила в ответ 5

Матч 10-го тура Ла Лиги «Жирона» - «Альмерия» едва не завершился сенсацией. Хозяева поля, претендующие на лидерство к 24-й минуте пропустили два мяча от Лео Баптистао. Правда, затем всё пошло по сценарию «Жироны». Гол Ивана Мартина и дубль Артёма Довбика позволили выиграть первый тайм, а после перерыва счет стал разгромным - 5:2.
«Жирона» делит первое место с «Реалом», соперник - последний.
Протокол игры
|2'Баптистао Лео (0:1)
|24'Баптистао Лео (0:2)
|(1:2) Мартин Иван37'
|(2:2) Довбик Артём39'
|(3:2) Довбик Артём43'
|(4:2) Савио III71'
|(5:2) Стуани Кристиан85'
Гассанига Пауло•Гарсия Эрик80' (Порту Кристиан (80') •Давид Лопес• 45'Блинд Дэйли•Коуто Ян67' (Фернандес Валери (67') •Эррера Янгель•Гарсия Алеш•Гутьеррес Мигель•Мартин Иван86' (Торре Пабло (86') •Довбик Артём68' (Стуани Кристиан (68') •Савио III80' (Мартинес Арнау (80')
Запасные: Кебе Ибрахима•Хуанпе Хуан•Фуйдиас Тони•Солис Джон
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Монтес Сесар•Каики Да Силва•Сентельес Алехандро•Баба Иддрису•Лопи Дион68' (Рамазани Ларжи (68') •Аррибас Серхио68' (Мелеро Гонсало (68') •Робертоне Лукас 26'46' (Брандарис Хуан (46') •Эмбарба Адриан80' (Лазаро (80') •Баптистао Лео 74'89' (Санка Чами Марчиано (89')
22 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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