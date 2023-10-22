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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Райо Вальекано» благодаря пенальти вырвал победу в гостях у «Лас-Пальмаса»

22 Октября 2023 • 17:00 Комментировать
Лас-Пальмас
0:1
Райо Вальекано
окончен

В воскресенье матч 10-го тура чемпионата Испании проводили «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». По ходу первого тайма хозяева поля имели шикарный шанс забить гол, но Мунир Эль-Хаддади не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Ближе к завершению игры право на пенальти заработали уже гости из Мадрида. В отличие от соперника, «пчёлы» такую возможность не упустили – Бебе забил.

Концовка получилась эмоциональной, и Оскар Валентин даже успел получить красную карточку. Голов же больше не было - после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:1. Прямо сейчас «Райо Вальекано» занимает в турнирной таблице Ла Лиги седьмое место (16 очков), а «Лас-Пальмас» - двенадцатое (11 очков).

Протокол игры  
Лас-Пальмас0:1Райо Вальекано
  90'Бебе Тьягу (0:1)
Вальес АльвароСуарес Алехандро  90'Коко Сауль  20' 46' (Араухо Хулиан ( 46') Мармол МикаКардона СерхиПехиньо Франсиско 62' (Перроне Максимо ( 62'  90') Муньос Хави  77'Родригес КирьянЛуаодис Энзо 62' (Парк Марвин ( 62') Мунир Эль-Хаддади 74' (Молейро Альберто ( 74') Кардона Марк 83' (Каба Сори ( 83')
Запасные: Эррера КристианБенито РамиресСинкгравен ДэйлиЛемос АльвароАарон ЭскандельХерцог ХуанмаГоррин Алехандро
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоПаласон Иси 77' (Трехо Оскар ( 77') Сисс Пате 66' (Камелло Серхио ( 66'  79') Валентин Оскар  86'  90'Гарсия Альваро Ривера 89' (Бебе Тьягу ( 89') Рауль де Томас 66' (Лопес Унаи ( 66') Перес Кике 46' (Де Фрутос Хорхе ( 46')
Запасные: Посо ХосеМумин АбдулМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниФалькао РадамельРатиу Андрей
22 октября. Стадион "Гран Канария".

 

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Райо Вальекано Лас-Пальмас
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