​«Райо Вальекано» благодаря пенальти вырвал победу в гостях у «Лас-Пальмаса»

В воскресенье матч 10-го тура чемпионата Испании проводили «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». По ходу первого тайма хозяева поля имели шикарный шанс забить гол, но Мунир Эль-Хаддади не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Ближе к завершению игры право на пенальти заработали уже гости из Мадрида. В отличие от соперника, «пчёлы» такую возможность не упустили – Бебе забил.
Концовка получилась эмоциональной, и Оскар Валентин даже успел получить красную карточку. Голов же больше не было - после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:1. Прямо сейчас «Райо Вальекано» занимает в турнирной таблице Ла Лиги седьмое место (16 очков), а «Лас-Пальмас» - двенадцатое (11 очков).
Протокол игры
|90'Бебе Тьягу (0:1)
Вальес Альваро•Суарес Алехандро• 90'Коко Сауль 20'46' (Араухо Хулиан (46') •Мармол Мика•Кардона Серхи•Пехиньо Франсиско62' (Перроне Максимо (62') • 90'Муньос Хави• 77'Родригес Кирьян•Луаодис Энзо62' (Парк Марвин (62') •Мунир Эль-Хаддади74' (Молейро Альберто (74') •Кардона Марк83' (Каба Сори (83')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Паласон Иси77' (Трехо Оскар (77') •Сисс Пате66' (Камелло Серхио (66') • 79'Валентин Оскар 86'• 90'Гарсия Альваро Ривера89' (Бебе Тьягу (89') •Рауль де Томас66' (Лопес Унаи (66') •Перес Кике46' (Де Фрутос Хорхе (46')
22 октября. Стадион "Гран Канария".
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