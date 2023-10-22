​«Райо Вальекано» благодаря пенальти вырвал победу в гостях у «Лас-Пальмаса»

В воскресенье матч 10-го тура чемпионата Испании проводили «Лас-Пальмас» и «Райо Вальекано». По ходу первого тайма хозяева поля имели шикарный шанс забить гол, но Мунир Эль-Хаддади не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Ближе к завершению игры право на пенальти заработали уже гости из Мадрида. В отличие от соперника, «пчёлы» такую возможность не упустили – Бебе забил.

Концовка получилась эмоциональной, и Оскар Валентин даже успел получить красную карточку. Голов же больше не было - после финального свистка на табло остался гореть счёт 0:1. Прямо сейчас «Райо Вальекано» занимает в турнирной таблице Ла Лиги седьмое место (16 очков), а «Лас-Пальмас» - двенадцатое (11 очков).