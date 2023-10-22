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«Барселона» - «Атлетик»: Титов дал прогноз на поединок

22 Октября 2023 • 14:17 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о предстоящем матче каталонской «Барселоны» против «Атлетика» Бильбао в чемпионате Испании.

«Очень неудачно баски играют против каталонцев в гостях. В двух последних встречах проиграли по 0:4. Думаю, сейчас до такого разгрома не дойдет, но победу «Барса» одержит», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится сегодня, 22 октября, в Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед сегодняшней встречей «сине-гранатовые» занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а баски – шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Егор Титов
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