«Барселона» - «Атлетик»: Титов дал прогноз на поединок

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о предстоящем матче каталонской «Барселоны» против «Атлетика» Бильбао в чемпионате Испании.

«Очень неудачно баски играют против каталонцев в гостях. В двух последних встречах проиграли по 0:4. Думаю, сейчас до такого разгрома не дойдет, но победу «Барса» одержит», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится сегодня, 22 октября, в Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед сегодняшней встречей «сине-гранатовые» занимают четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а баски – шестое.