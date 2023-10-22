Клуб из Саудовской Аравии готов купить звезду «Реала» за 200 миллионов евро

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, об этом рапортуют журналисты Football Espana.

Согласно сведениям источника, в услугах звездного футболиста заинтересован «Аль-Ахли». Руководство саудовского клуба готово заплатить за переход Жуниора порядка 200 миллионов евро. Представители «Аль-Ахли» считают, что такое предложение заставит мадридскую сторону задуматься над потенциальным трансфером форварда.

Винисиус выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 23-летнего бразильца оценивается в 150 миллионов евро.

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