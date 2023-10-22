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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» может продлить контракт с Иско до 2026 года

22 Октября 2023 • 13:23 Комментировать
Бетис
...
Осасуна
29.10 16:00

Полузащитник «Бетиса» Иско может продлить своё пребывание в команде Мануэля Пеллегрини. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если испанец в этом сезоне сыграет как минимум 45 минут хотя бы в 25 матчах, его контракт автоматически продлится до 2026 года.

Напомним, что в данный момент контракт Иско с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года. Футболист присоединился к команде Мануэля Пеллегрини на правах свободного агента этим летом.

Сообщается, что если контракт Иско автоматически продлится до лета 2026 года, в соглашении появится сумма отступных, которая составит 10 миллионов евро.

В этом сезоне Иско отметился за «Бетис» голом и результативной передачей в 10 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско
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