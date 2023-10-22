«Бетис» может продлить контракт с Иско до 2026 года

Полузащитник «Бетиса» Иско может продлить своё пребывание в команде Мануэля Пеллегрини. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если испанец в этом сезоне сыграет как минимум 45 минут хотя бы в 25 матчах, его контракт автоматически продлится до 2026 года.

Напомним, что в данный момент контракт Иско с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года. Футболист присоединился к команде Мануэля Пеллегрини на правах свободного агента этим летом.

Сообщается, что если контракт Иско автоматически продлится до лета 2026 года, в соглашении появится сумма отступных, которая составит 10 миллионов евро.

В этом сезоне Иско отметился за «Бетис» голом и результативной передачей в 10 матчах чемпионата Испании.