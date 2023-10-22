Лапорта примет участие в следующих выборах президента «Барселоны»

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намерен принять участие в следующих выборах президента «сине-гранатовых», которые пройдут в 2026 году.

«Я имею право это сделать. Могу еще раз выдвинуть свою кандидатуру. Хочу и дальше продолжать работу в клубе с текущим советом директоров. Все мы преданы своему делу», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что Лапорта вернулся на пост президента каталонского клуба в 2021 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко после девяти матчей. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.