Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла нового полузащитника

22 Октября 2023 • 09:39 Комментировать

22-летний полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса находится в сфере интересов каталонской «Барселоны», об этом сообщается на страницах Todofichajes. Игрок впечатлил «сине-гранатовых» выступлением в первой части нынешнего сезона.

Сарагоса принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, отметившись пятью забитыми мячами (один – с пенальти) и одной результативной передачей.

Брайан выступает за «Гранаду» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и клубом рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в восемь миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гранада трансферы футбола - зима 2024 Брайан Сарагоса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.23 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.80 3.15 2.80
Видео
22.10.23 в 17:15
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.68 4.30 4.90
Видео
22.10.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.80 3.85 4.70
Видео
22.10.23 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.46 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
11:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта примет участие в следующих выборах президента «Барселоны»
11:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала «Реалу» цену Альфонсо Дэвиса
09:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового полузащитника
09:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбрала новую трансферную цель
02:27 · Испания. Ла Лига
Рамос провёл 45 минут в раздевалке «Реала» после матча 1 слухи
01:27 · Испания. Ла Лига
Гризманн поучаствовал в 30 голах в 2023 году – больше только у четырёх игроков
00:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» забил 70 голов в чемпионате с начала года – второй показатель в топ-5 лигах
00:09 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал лидером по голам в Ла Лиге в 2023 году
00:04 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти включил режим иронии, говоря о судействе после ничьей «Реала» 4
00:02 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Я провожу один из лучших отрезков в своей карьере»
21 Октября
23:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» в большинстве разгромил «Сельту», Гризманн оформил хет-трик
23:57 · Испания. Ла Лига
​Фаната «Севильи» выгнали со стадиона за расизм в отношении Винисиуса
23:51 · Испания. Ла Лига
​Баптиста рассказал, в чём Беллингем превосходит Зидана 1
23:46 · Испания. Ла Лига
Гризманн превзошёл Суареса по голам в Ла Лиге
23:16 · Испания. Ла Лига
Облак проводит 304-й матч в Ла Лиге – второй показатель среди вратарей-легионеров в 21 веке
Все новости
Рекомендуем