«Барселона» нашла нового полузащитника

22-летний полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса находится в сфере интересов каталонской «Барселоны», об этом сообщается на страницах Todofichajes. Игрок впечатлил «сине-гранатовых» выступлением в первой части нынешнего сезона.

Сарагоса принял участие в десяти матчах чемпионата Испании, отметившись пятью забитыми мячами (один – с пенальти) и одной результативной передачей.

Брайан выступает за «Гранаду» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и клубом рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в восемь миллионов евро.