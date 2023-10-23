Зарплата Месси: Как менялся доход легенды «Барселоны» из года в год

Заглянуть в чужой карман – это, наверное, в душе практически у каждого человека. Интересно же узнать, сколько зарабатывают звёзды футбола, и хоть несколько минут помечтать: «А вот если бы у меня была хотя бы десятая часть этого…». Недавно «Интер Майами» публично объявил заработную плату своего лидера Лионеля Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялась заработная плата чемпиона мира по мере его становления.

Половина от доходов Роналду

Криштиану Роналду уехал в Саудовскую Аравию за деньгами. С этим сложно спорить. Иначе зачем было предоставлять португальцу невероятные условия на Востоке? Его 100 млн долларов по контракту с «Аль-Насром» и порядка 60 млн долларов от спонсорских контрактов дают невероятные 160 млн долларов за год. Заслуженный доход в завершение карьеры.

Лионель Месси мог бы получать вдвое больше. Но выбрал свой путь. Американский. И тоже весьма неплохой: 12 млн долларов «оклада», 20,5 млн долларов с учётом бонусов, но в них не входит доход от иных компаний, которые позволяют достигнуть уровня доходов в 60 млн долларов за год.

Рекорд МЛС

Безусловно, Месси должен был установить рекорд Американской лиги. До прихода аргентинца в чемпионат США больше всех зарабатывал Лоренцо Инсинье, который достигал дохода с учётом всех вознаграждений лиги в размере 15,4 млн долларов. У Месси, напомним, этот показатель равен 20,5 млн долларов. Своеобразный рекорд установил и клуб Дэвида Бекхэма. Общая сумма затрат на заработные платы у «Интер Майами» – 39,4 млн долларов. Месси получает больше половины.

Лечение и трудоустройство отца

Бесспорно, дойти до такого уровня заработной платы, как у Лионеля Месси и Криштиану Роналду, можно только упорным трудом. В сделке с изначальным переходом в «Барселону» клуб пообещал дать работу отцу Месси, а самому футболисту оплатить инъекции гормона роста.

В начале сезона-2005/2006 Лионель уже вызывал интерес со стороны европейских клубов. Поэтому «Барселона» предложила своей будущей легенде 2,5 млн евро за сезон, хотя всего за три месяца до этого был подписан контракт на сумму в 1,2 млн евро. Сумма выкупа за юного лидера атак каталонского клуба составляла неприличные по тем временам 150 млн евро. По мере своего становления Месси получал удвоенные контракты. Остановился Месси на сумме в размере 30 млн евро в год. Но не стоит забывать о спонсорских контрактах, сумма которых в иные сезоны превышала заработную плату вдвое.

Новый уровень в «ПСЖ»

Переход в «ПСЖ» летом 2021 года бил все рекорды. Слёзы из-за ухода из «Барселоны», новости о каждом шаге Месси, невероятное представление и, конечно, заработная плата. До уплаты всех налогов аргентинец получил уровень выплат в размере 41 млн евро в год (всё те же 30 млн евро в год с учётом вычета налогов). Не будем забывать, что это только базовая часть дохода Месси.

Его невероятные бонусы от различных фирм смело позволяли ему удваивать гонорары, а в случае с игрой в МЛС и вовсе утраивать общий доход. Остаётся только снять шляпу перед талантом Лионеля Месси. Уровень его заработной платы доказывает, что таланты всегда щедро оцениваются.

Уровень заработной платы Лионеля Месси по сезонам в клубе (без учёта спонсорских контрактов)

Сезон Клуб Заработная плата (млн евро) 2005/2006 «Барселона» 2,5 2008/2009 «Барселона» 8 2009/2010 «Барселона» 12 2013/2014 «Барселона» 13 2014/2015 «Барселона» 20 2017/2018 «Барселона» 30 2021/2022 «ПСЖ» 30 2023/2024 «Интер Майами» 20