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Гризманн поучаствовал в 30 голах в 2023 году – больше только у четырёх игроков

22 Октября 2023 • 01:27 Комментировать
Сельта
0:3
Атлетико М

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн – один из самых результативных игроков европейского футбола в 2023 году.

Француз отметился хет-триком в субботнем поединке против «Сельты» (3:0), доведя количестве результативных действий в текущем календарном году до 30. Это четвёртый показатель среди всех игроков, представляющих традиционную «большую пятёрку» европейских чемпионатов. Рейтинг уверенно возглавляет Эрлинг Холанн (39), вторую строчку делят Мохамед Салах и Гарри Кейн (по 34), третий – Лаутаро Мартинес (33). Немного отстал от Гризманна его товарищ по сборной Франции Килиан Мбаппе (29), такого же результата достиг и Виктор Осимхен.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанн Виктор Осимхен
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