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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» забил 70 голов в чемпионате с начала года – второй показатель в топ-5 лигах

22 Октября 2023 • 00:20 Комментировать
Сельта
0:3
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» стал более атакующей командой, что выражается в количестве забитых голов.

В субботу «матрасники» победили в пятом кряду матче Ла Лиги, крупно переиграв «Сельту» (3:0) благодаря хет-трику Антуана Гризманна. Кроме того, как отмечает Atletico Stats, в активе команды Диего Симеоне уже 70 забитых мячей в чемпионате с начала 2023 года – второй показатель в пяти ведущих европейских лигах. Лидер рейтинга – дортмундская «Боруссия» – имеет на своём счету 75 голов. Третью строчку на данный момент делят мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» – по 69 голов.

«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками. Выше располагается только мадридский «Реал» (25), сыгравший на один матч больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Диего Симеоне
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