Гризманн стал лидером по голам в Ла Лиге в 2023 году

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн проводит сверхрезультативный год.

Хет-трик француза принёс команде Диего Симеоне победу в субботнем матче Ла Лиги против «Сельты» (3:0). Благодаря сегодняшним трём голам Гризманн возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Испании в текущем календарном году – лидер атаки «матрасников» отличился уже 17 раз. 32-летний форвард обошёл Роберта Левандовски из «Барселоны», в активе которого 15 точных ударов. Третье место в списке занимает Хоселу – 13.

В общей сложности в активе Антуана Гризманна восемь забитых голов в 11 матчах за «Атлетико» в текущем сезоне во всех турнирах.