Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» в большинстве разгромил «Сельту», Гризманн оформил хет-трик

21 Октября 2023 • 23:58 Комментировать
Сельта
0:3
Атлетико М
окончен

В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Сельты» и легко победил. Ключевым стал момент в середине первого тайма, когда голкипер Иван Вильяр выпустил мяч из рук после подачи и сбил Альваро Морату - удаление, пенальти и гол с точки от Антуана Гризманна, который оказался победным. До этого у хозяев было три момента при отсутствии оных у соперника. Даже в меньшинстве «Сельта» пыталась обострять. Джонатан Бамба, например, метров с 18 попал в перекладину. Но вскоре Гризманн ворвался в штрафную и неожиданно для голкипера сильно пробил в ближний угол - 0:2. Несколько минут, и француз с десятка метров завершил еще одну атаку.

«Атлетико» делит второе место с «Жироной», соперник - второй с конца.

Протокол игры  
Сельта0:3Атлетико М
  29'Гризманн Антуан (0:1)
  64'Гризманн Антуан (0:2)
  70'Гризманн Антуан (0:3)
Вильяр Иван  25'Васкес Кевин 28' (Гуаита Висенте ( 28') Старфельт Карл  51'Нуньес УнайСанчес МануэльМингеса Оскар  30'Пейнадо Франсиско 61' (Сотело Хьюго ( 61') Де ла Торре Лука 81' (Дотор Карлос ( 81') Бамба ДжонатанАспас Яго 61' (Дувикас Анастасиос ( 61') Ларсен Йорген 81' (Родригес Мигель ( 81'  87')
Запасные: Серви ФранкоТапия РенатоМарчесин АгустинСведберг ВиллиотДомингес Карлос
Облак ЯнАспиликуэта СесарВитсель АксельЭрмосо МариоЛьоренте Маркос 57' (Де Пауль Родриго ( 57') Ривас Пабло Барриос 46' (Рикельме Родриго ( 46'  87') Коке ХорхеНьигес Сауль  54' 57' (Корреа Анхель ( 57') Лино Сэмуел 46' (Молина Науэль ( 46') Мората АльвароГризманн Антуан 76' (Сёюнджю Чаглар ( 76')
Запасные: Костис ИлиасГрбич ИвоГалан ХавиГомис Антонио
21 октября. Стадион "Балаидос".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
1
1
2.60 2.95 3.30
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
3.30 3.55 2.23
Видео
Окончен
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
0
3
3.30 3.35 2.35
Видео
22.10.23 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.80 3.15 2.80
Видео
22.10.23 в 17:15
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.68 4.30 4.90
Видео
22.10.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.80 3.85 4.70
Видео
22.10.23 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.46 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
00:20 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» забил 70 голов в чемпионате с начала года – второй показатель в топ-5 лигах
00:09 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал лидером по голам в Ла Лиге в 2023 году
00:04 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти включил режим иронии, говоря о судействе после ничьей «Реала» 1
00:02 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Я провожу один из лучших отрезков в своей карьере»
21 Октября
23:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» в большинстве разгромил «Сельту», Гризманн оформил хет-трик
23:57 · Испания. Ла Лига
​Фаната «Севильи» выгнали со стадиона за расизм в отношении Винисиуса
23:51 · Испания. Ла Лига
​Баптиста рассказал, в чём Беллингем превосходит Зидана
23:46 · Испания. Ла Лига
Гризманн превзошёл Суареса по голам в Ла Лиге
23:16 · Испания. Ла Лига
Облак проводит 304-й матч в Ла Лиге – второй показатель среди вратарей-легионеров в 21 веке
22:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о ничьей с «Севильей»: «Справедливый результат» 1
21:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:21 · Испания. Ла Лига
Алаба впервые в карьере забил автогол в чемпионате
21:06 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Атлетик Бильбао: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 22 октября 2023
20:35 · Испания. Ла Лига
Наставник «Реал Сосьедада» - о Захаряне в матче против «Мальорки»: Это была не лучшая его игра, но он добьется большего
19:16 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами
Все новости
Рекомендуем