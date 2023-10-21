«Атлетико» в большинстве разгромил «Сельту», Гризманн оформил хет-трик

В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Сельты» и легко победил. Ключевым стал момент в середине первого тайма, когда голкипер Иван Вильяр выпустил мяч из рук после подачи и сбил Альваро Морату - удаление, пенальти и гол с точки от Антуана Гризманна, который оказался победным. До этого у хозяев было три момента при отсутствии оных у соперника. Даже в меньшинстве «Сельта» пыталась обострять. Джонатан Бамба, например, метров с 18 попал в перекладину. Но вскоре Гризманн ворвался в штрафную и неожиданно для голкипера сильно пробил в ближний угол - 0:2. Несколько минут, и француз с десятка метров завершил еще одну атаку.

«Атлетико» делит второе место с «Жироной», соперник - второй с конца.