«Атлетико» в большинстве разгромил «Сельту», Гризманн оформил хет-трик

В 10-м туре Ла Лиги «Атлетико» гостил у «Сельты» и легко победил. Ключевым стал момент в середине первого тайма, когда голкипер Иван Вильяр выпустил мяч из рук после подачи и сбил Альваро Морату - удаление, пенальти и гол с точки от Антуана Гризманна, который оказался победным. До этого у хозяев было три момента при отсутствии оных у соперника. Даже в меньшинстве «Сельта» пыталась обострять. Джонатан Бамба, например, метров с 18 попал в перекладину. Но вскоре Гризманн ворвался в штрафную и неожиданно для голкипера сильно пробил в ближний угол - 0:2. Несколько минут, и француз с десятка метров завершил еще одну атаку.
«Атлетико» делит второе место с «Жироной», соперник - второй с конца.
Протокол игры
|29'Гризманн Антуан (0:1)
|64'Гризманн Антуан (0:2)
|70'Гризманн Антуан (0:3)
Вильяр Иван• 25'Васкес Кевин28' (Гуаита Висенте (28') •Старфельт Карл• 51'Нуньес Унай•Санчес Мануэль•Мингеса Оскар• 30'Пейнадо Франсиско61' (Сотело Хьюго (61') •Де ла Торре Лука81' (Дотор Карлос (81') •Бамба Джонатан•Аспас Яго61' (Дувикас Анастасиос (61') •Ларсен Йорген81' (Родригес Мигель (81') 87'
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос57' (Де Пауль Родриго (57') •Ривас Пабло Барриос46' (Рикельме Родриго (46') • 87'Коке Хорхе•Ньигес Сауль 54'57' (Корреа Анхель (57') •Лино Сэмуел46' (Молина Науэль (46') •Мората Альваро•Гризманн Антуан76' (Сёюнджю Чаглар (76')
Запасные: Костис Илиас•Грбич Иво•Галан Хави•Гомис Антонио
21 октября. Стадион "Балаидос".
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