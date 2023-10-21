Гризманн превзошёл Суареса по голам в Ла Лиге

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился хет-триком в матче против «Сельты».

Француз отличился на 29-й (с пенальти), 64-й и 70-й минутах встречи, установив на табло счёт 3:0. Кроме того, как отмечает Opta, второй гол Гризманна в сегодняшней игре стал для него 180-м в Ла Лиге – пятый показатель с начала 21 века. 32-летний футболист обошёл в рейтинге звёздного Луиса Суареса, в недавнем прошлом выступавшего за всё тот же «Атлетико» и «Барселону».

На счету Антуана Гризманна на данный момент 181 взятие ворот в 468а матчах высшего испанского дивизиона. Ранее французский футболист также представлял цвета «Барселоны» и «Реал Сосьедада».