Облак проводит 304-й матч в Ла Лиге – второй показатель среди вратарей-легионеров в 21 веке

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак приблизился к очередному рекорду.

30-летний игрок появился в стартовом составе «матрасников» в проходящем сейчас матче Ла Лиги против «Сельты». Достигнув показателя в 304 поединка, словенец вышел на второе место среди иностранных вратарей по количеству проведённых встреч в чемпионате Испании с начала 21 века. Лидером рейтинга остаётся камерунец Карлос Камени, отыгравший 335 матчей в Ла Лиге.

Ян Облак выступает за коллектив Диего Симеоне с лета 2014 года.

Текстовая трансляция матча «Сельты» против мадридского «Атлетико» представлена на сайте LiveResult.ru.