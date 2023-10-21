Наставник «Реал Сосьедада» - о Захаряне в матче против «Мальорки»: Это была не лучшая его игра, но он добьется большего

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасил высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в матче десятого тура чемпионата Испании против «Мальорки» (1:0).

Специалист отметил, что в первом тайме россиянин проявил себя не самым лучшим образом, как и вся команда.

«Он делал то, что мы от него требовали у него было несколько хороших моментов — с мячом в штрафной площадке и в ситуации на краю штрафной. Он выполнил ту работу в обороне, которую от него требовали. Это была не лучшая его игра, но он добьется большего», - приводит слова Альгуасила Marca.

Напомним, что 20-летний россиянин впервые появился в стартовом составе «Реал Сосьедада».