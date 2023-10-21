«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Бетис», на равных провели матч 10-го тура чемпионата Испании. Уже на первой минуте Марк Рока открыл счет, а хозяева отыгрались на 17-й минуте, когда здорово сыграл головой Борха Майораль. В середине второго тайма он же мог удваивать счет, но выручил вратарь.
Ничья 1:1 вывела «Бетис» на чистое седьмое место, соперник делит 10-ю строчку.
Протокол игры
|1'Рока Марк (0:1)
|(1:1) Майораль Борха17'
Сория Давид•Дамиан Суарес55' (Иглесиас Хуан (55') •Митрович Стефан64' (Аленья Карлес (64') •Альварес Гастон• 43'Рико Диего• 38'Кармона Хосе Анхель• 86'Арамбарри Мауро 38'46' (Альдерете Омар (46') •Максимович Неманья• 89'Мата Хайме64' (Латаса Хуан (64') •Гринвуд Мэйсон78' (Оскар Родригес (78') •Майораль Борха
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман 41'60' (Карвалью Вилльям (60') •Риад Чади•Миранда Хуан•Гуардадо Андрес 34'60' (Висус Рикардо (60') •Рока Марк•Диао Ассане72' (Эззалзули Абде (72') •Иско Аларкон•Родри Родриго72' (Энрике Луис IX (72') •Иглесиас Борха
21 октября.
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