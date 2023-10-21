«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Бетис», на равных провели матч 10-го тура чемпионата Испании. Уже на первой минуте Марк Рока открыл счет, а хозяева отыгрались на 17-й минуте, когда здорово сыграл головой Борха Майораль. В середине второго тайма он же мог удваивать счет, но выручил вратарь.

Ничья 1:1 вывела «Бетис» на чистое седьмое место, соперник делит 10-ю строчку.