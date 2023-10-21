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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами

21 Октября 2023 • 19:16 Комментировать
Хетафе
1:1
Бетис
окончен

Середняки Ла Лиги, «Хетафе» и «Бетис», на равных провели матч 10-го тура чемпионата Испании. Уже на первой минуте Марк Рока открыл счет, а хозяева отыгрались на 17-й минуте, когда здорово сыграл головой Борха Майораль. В середине второго тайма он же мог удваивать счет, но выручил вратарь.

Ничья 1:1 вывела «Бетис» на чистое седьмое место, соперник делит 10-ю строчку.

Протокол игры  
Хетафе1:1Бетис
  1'Рока Марк (0:1)
(1:1) Майораль Борха17'  
Сория ДавидДамиан Суарес 55' (Иглесиас Хуан ( 55') Митрович Стефан 64' (Аленья Карлес ( 64') Альварес Гастон  43'Рико Диего  38'Кармона Хосе Анхель  86'Арамбарри Мауро  38' 46' (Альдерете Омар ( 46') Максимович Неманья  89'Мата Хайме 64' (Латаса Хуан ( 64') Гринвуд Мэйсон 78' (Оскар Родригес ( 78') Майораль Борха
Запасные: Лосано ЭнтониNabil AberdinАнхилери ФабрисиоFacundo EsnaiderФузато ДаниэлПатрик Джон
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья Херман  41' 60' (Карвалью Вилльям ( 60') Риад ЧадиМиранда ХуанГуардадо Андрес  34' 60' (Висус Рикардо ( 60') Рока МаркДиао Ассане 72' (Эззалзули Абде ( 72') Иско АларконРодри Родриго 72' (Энрике Луис IX ( 72') Иглесиас Борха
Запасные: Алтимира СерхиКруз ХуанПерес АйосеАбнерСилва РуиРуибаль АйторВьейтес Франсиско
21 октября.

 

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