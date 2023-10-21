Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он должен стать новым лидером команды!»: реакция болельщиков «Реала Сосьедад» на выход Захаряна в основе на матч с «Мальоркой»

21 Октября 2023 • 20:10 Комментировать (2)

21 октября, в матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своём поле победил «Мальорку» со счётом 1:0. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые вышел в основном составе, а сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков команды и предоставляет читателям.

«Захарян RU красава», - ju_brdn

«Заха в старте!» - krasavey

«Сегодня мы победим» - la_iztu_mucha_mucha_calleee

«Захарян должен стать новым лидером команды!» -  iversonn95

20-летний полузащитник провёл на поле первый тайм, во втором он был заменён. «Реал Сосьедад» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Примера Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
21 Октября 2023 в 21:03
«Реал Сосьедад» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
===========================================
ай жесть! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
ингерман
21 Октября 2023 в 20:28
ай пра фтарое прышесвие там никто не написав? упущение.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Мальорка Мальорка
1
0
1.56 3.90 7.60
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
1
1
2.60 2.95 3.30
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
3.30 3.55 2.23
Видео
21.10.23 в 22:00
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
3.30 3.35 2.35
Видео
22.10.23 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.80 3.15 2.80
Видео
22.10.23 в 17:15
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.68 4.30 4.90
Видео
22.10.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.80 3.85 4.70
Видео
22.10.23 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.46 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
21:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:21 · Испания. Ла Лига
Алаба впервые в карьере забил автогол в чемпионате
21:06 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Атлетик Бильбао: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 22 октября 2023
20:35 · Испания. Ла Лига
Наставник «Реал Сосьедада» - о Захаряне в матче против «Мальорки»: Это была не лучшая его игра, но он добьется большего
19:16 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами
19:00 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 9
17:45 · Испания. Ла Лига
​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Севильи»
17:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала
16:37 · Испания. Ла Лига
​Капелло – о Беллингеме: Только Месси так играл в таком возрасте
16:29 · Испания. Ла Лига
​Захаряна заменили в перерыве матча «Реал Сосьедада»
15:16 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро»
14:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе
14:51 · Испания. Ла Лига
​Деку рассказал, мог ли Неймар вернуться в «Барселону»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Макманаман сравнил «Ливерпуль» с «Реалом» начала нулевых
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
Все новости
Рекомендуем