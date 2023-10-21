«Он должен стать новым лидером команды!»: реакция болельщиков «Реала Сосьедад» на выход Захаряна в основе на матч с «Мальоркой»

21 октября, в матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своём поле победил «Мальорку» со счётом 1:0. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые вышел в основном составе, а сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков команды и предоставляет читателям.

«Захарян RU красава», - ju_brdn

«Заха в старте!» - krasavey

«Сегодня мы победим» - la_iztu_mucha_mucha_calleee

«Захарян должен стать новым лидером команды!» - iversonn95

20-летний полузащитник провёл на поле первый тайм, во втором он был заменён. «Реал Сосьедад» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.