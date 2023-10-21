Захарян впервые вышел в старте, но единственный гол «Сосьедада» случился уже после замены Арсена

«Реал Сосьедад» и «Мальорка» схлестнулись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч десятого тура Ла Лиги состоялся 21 октября на стадионе «Реале Арена».

Самый ранний матч испанской футбольной субботы выпал на долю «Реала Сосьедад». Баски на своём поле принимали «Мальорку», после международных матчей Иманол Альгуасиль решил встряхнуть состав, задвинуть подальше уставших игроков. Именно эта позиция позволила Арсену Захаряну, пропускавшему сборы национальной команды России, впервые появится в стартовом составе «Реала Сосьедад».

Арсен вышел в полузащиту, действовал ближе к левому флангу. Линию вместе с ним дополнили Мендес, Мерино и Субименди. Атаку составили Фернандес и Оярсабаль. И в таком сочетании «Реал Сосьедад» на своём поле смотрелся наравне с «Мальоркой», прибывшей погостить. Тонна скучных позиционных атак, минимальные скорости, пресный футбол. Совсем не радовали команды болельщиков, подтверждая тренд, что ранний матч в Испании получается скучным.

Только один толковый момент увидели мы за первые 45 минут, и был он создан усилиями гостей. Тони Лато из центрального круга выполнил великолепный заброс на Кайла Ларина, тот избежал офсайда, ушёл от опекуна и вывалился на голкипера. Канадец плотно пальнул в ближний угол в завершении, но Алекс Ремиро спас свою команду, ногами отбив мяч. У басков самый интересный удар нанёс как раз Захарян, но в створ ворот Арсен не попал.

А после перерыва российский полузащитник уже на поле не появился, его заменил Барренечеа. Освежилась атака басков, а моменты продолжила создавать «Мальорка». Прострел справа неприятностей не доставил, но подбор остался за капитаном гостей Дани Родригесом, тот нанёс плотный удар низом – Алекс Ремиро отбил мяч перед собой. Первым на добивание подоспел Кайл Ларин, но и с его выстрелом справился голкипер.

Больше и лучше атаковала «Мальорка», а счёт в итоге открыли хозяева. Одну из главных ролей сыграл свежий Такефуса Кубо. Японец получил мяч на правом фланге и с левой ноги выдал точный навес к линии вратарской, откуда Браис Мендес без сопротивления пробил головой под перекладину – 1:0. И тут же «Сосьедад» оформил второй мяч: Траоре выиграл подбор и мягко навесил, Кубо скинул на Орясабаля, а тот прошил голкипера. Всё бы хорошо, но Микель был в офсайде, поэтому гол капитана «РС» отменили после небольшой паузы.

На 90-й минуте могла сравнять счёт «Мальорка», но немного не дожала. Дидье Амат прорвался справа, на дриблинге вошёл в штрафную и сильно пробил. Ремиро спас, а Ведат Мурики с подбора попал в перекладину! Ещё и в пустой угол добавлял Хавьер Льябрес, а там оказался защитник Муньос. Спаслись хозяева.

Сложная победа досталась «Реалу Сосьедад», взобравшемуся в итоге на пятую строчку. Пока что баски подвинули своих соседей из «Атлетика» Бильбао. А российский болельщик может отметить первое появление в старте Арсена Захаряна.