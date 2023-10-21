Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Капелло – о Беллингеме: Только Месси так играл в таком возрасте

21 Октября 2023 • 16:37 Комментировать

Известный в прошлом итальянский тренер Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

Напомним, что в десяти матчах за «Реал» Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.

«Сегодня Беллингем лучший в мире. У него есть всё, у него нет недостатков, у него невероятное видение игры. Я видел такой уровень только у одного молодого игрока - у Месси. Тогда ему было 16-17 лет, и мой «Ювентус» играл против «Барселоны» в Кубке Жоана Гампера», - сказал Капелло Tuttosport.

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч против «Севильи», не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Мальорка Мальорка
1
0
1.56 3.90 7.60
Видео
Перерыв
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
1
1
2.60 2.95 3.30
Видео
21.10.23 в 19:30
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.30 3.55 2.23
Видео
21.10.23 в 22:00
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
3.30 3.35 2.35
Видео
22.10.23 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.80 3.15 2.80
Видео
22.10.23 в 17:15
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.68 4.30 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
17:45 · Испания. Ла Лига
​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Севильи»
17:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала
16:37 · Испания. Ла Лига
​Капелло – о Беллингеме: Только Месси так играл в таком возрасте
16:29 · Испания. Ла Лига
​Захаряна заменили в перерыве матча «Реал Сосьедада»
15:16 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро»
14:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе
14:51 · Испания. Ла Лига
​Деку рассказал, мог ли Неймар вернуться в «Барселону»
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Макманаман сравнил «Ливерпуль» с «Реалом» начала нулевых
14:30 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:24 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» Лапорта публично бросил вызов «Реалу»
14:06 · Испания. Ла Лига
​Захарян впервые попал в основной состав «Реал Сосьедада»
13:13 · Германия. Бундеслига
Скаут «Реала» Калафат уже установил близкие отношения с агентами Дэвиса
12:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Возглавлю ли я сборную Бразилии? Рано или поздно слухам придёт конец»
11:56 · Германия. Бундеслига
«Реал» заплатит 40 миллионов евро за звезду «Баварии»
11:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла нападающего, который заменит Левандовски
Все новости
Рекомендуем