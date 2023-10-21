​Капелло – о Беллингеме: Только Месси так играл в таком возрасте

Известный в прошлом итальянский тренер Фабио Капелло высказался о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

Напомним, что в десяти матчах за «Реал» Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.

«Сегодня Беллингем лучший в мире. У него есть всё, у него нет недостатков, у него невероятное видение игры. Я видел такой уровень только у одного молодого игрока - у Месси. Тогда ему было 16-17 лет, и мой «Ювентус» играл против «Барселоны» в Кубке Жоана Гампера», - сказал Капелло Tuttosport.

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч против «Севильи», не пропустите текстовую трансляцию.