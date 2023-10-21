​Захаряна заменили в перерыве матча «Реал Сосьедада»

В субботу «Реал Сосьедад» проводит домашний матч против «Мальорки» в десятом туре чемпионата Испании. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые попал в основной состав команды из Сан-Себастьяна. Впрочем, уже после первого тайма Захарян был заменён. Результативными действиями за 45 минут россиянин не отметился, на табло горел счёт 0:0.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Россиянин поучаствовал уже в пяти матчах испанской Ла Лиги. Впрочем, результативных действий в исполнении игрока пока не было.