Лапорта: «У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что мог продать полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро. Напомним, летом 2022 года в нидерландце были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро. Мы не хотели принимать предложение, так как не хотели терять статус, ведь Френки является нашим ключевым футболистом», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» и зарабатывает свыше 30 миллионов евро в год. Нидерландец выступает за каталонский клуб с лета 2019 года.