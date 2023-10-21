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Лапорта: «У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро»

21 Октября 2023 • 15:16 Комментировать
Барселона
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Атлетик Б
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что мог продать полузащитника Френки де Йонга за 100 миллионов евро. Напомним, летом 2022 года в нидерландце были заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро. Мы не хотели принимать предложение, так как не хотели терять статус, ведь Френки является нашим ключевым футболистом», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» и зарабатывает свыше 30 миллионов евро в год. Нидерландец выступает за каталонский клуб с лета 2019 года.

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Барселона Жоан Лапорта Френки де Йонг
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