​Деку рассказал, мог ли Неймар вернуться в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку получил вопрос о том, мог ли клуб подписать Неймара в летнее трансферное окно.

«Были разговоры с его менеджером. Но правда в том, что сделка никогда не выглядела реалистичной. У нас есть вопрос финансового fair play, который многое диктует. Мы знаем, что у Неймара очень высокая зарплата, и у него были предложения от клубов Саудовской Аравии. Было очень сложно вернуть Неймара в нынешних реалиях. Очевидно, что он вписался бы в «Барселону», но реальной возможности не было, если не считать желания вернуться», - сказал Деку Lance!.

Напомним, что летом Неймар пополнил состав «Аль-Хиляля».